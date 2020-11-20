Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır
20.11.2020 22:39
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlaydı. Daha sonra idman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir, yarın saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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