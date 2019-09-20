Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Beşiktaş mesaisi başladı
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Başakşehir, Beşiktaş mesaisi başladı

1 saat önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Başakşehir, Beşiktaş mesaisi başladı, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.


Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.


Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:40 
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