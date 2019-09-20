Başakşehir, Beşiktaş mesaisi başladı
1 saat önce
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:40
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