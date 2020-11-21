Başakşehir, Beşiktaş'ta 10 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, rakibinin sahasında tam 10 yıldır kazanamıyor. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'taki son galibiyetini 21 Ağustos 2010'da 2-0'lık skorla almıştı.

Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Beş maçlık yenilmezlik serisi sonra eren turuncu-lacivertlilerin, Beşiktaş'ta kazanamama serisi ise devam etti. Medipol Başakşehir, ligde rakibine karşı dış sahadaki son 3 puan sevincini İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla 2010-2011 sezonunda 21 Ağustos 2010 günü 2-0'lık skorla yaşadı.

M.Başakşehir, geride kalan 8 maçta 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. - İSTANBUL