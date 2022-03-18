Başakşehir beyaza büründü - Son Dakika
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Başakşehir beyaza büründü

18.03.2022 08:51

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösterene kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösterene kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü. Başakşehir'de yağan kar karın ardından ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Yolların birçok noktada açık olduğu görüldü. Parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Başakşehir beyaza büründü
Başakşehir beyaza büründü
Başakşehir beyaza büründü

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Başakşehir, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir beyaza büründü - Son Dakika
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