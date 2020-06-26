Başakşehir Bilgi Evleri'nden iki şampiyon çıktı - Son Dakika

Başakşehir Bilgi Evleri'nden iki şampiyon çıktı

Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgi Evleri'nde eğitim gören Egemen Günaldı ve Beyza Yiğitoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasının farklı kategorilerinde birincilikle döndüler.

Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgi Evleri'nde eğitim gören Egemen Günaldı ve Beyza Yiğitoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasının farklı kategorilerinde birincilikle döndüler.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bir Ses İki Hareket Projesi" kapsamında düzenlenen "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasında Başakşehir Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören iki öğrenci Egemen Günaldı ve Beyza Yiğitoğlu, kendi kategorilerinde birincilik elde ettiler. Egemen'in ödülü bağlama, Beyza'nın ödülü de keman oldu.

İLKOKULA BAŞLADIĞINDA BAĞLAMAYA ÇALMAYA BAŞLADI

Oğlunun müziğe olan ilgisini 3 yaşındayken fark eden baba Erdem Günaldı, minik Egemen'e sürekli eline almak istediği bağlamasına dokunma özgürlüğü verdi. Egemen de babasının söylediği türküleri dinleyerek tekrar etmeye başladı. İlkokula başladığında bağlama çalan ve türküler söyleyen Egemen'in profesyonel bir bağlamacı olması ise Başakşehir Cevdet Kılıçlar Bilgievi ile tanışmasıyla oldu.

YAZDI, ÇALDI, SÖYLEDİ VE ŞAMPİYON OLDU

Egemen Günaldı, ortaokullar arası online olarak düzenlenen yarışmaya dünyanın gündemindeki Koronavirüs ile ilgili yazıp bestelediği türküyle katıldı. Söz, beste ve yorumuyla İstanbul genelinde rakiplerini geride bırakarak Türk Halk Müziği dalında şampiyonluğa ulaştı. Birinciliğinin ardından anne ve babası, Egemen ile gurur duyduğunu söyledi.

ABLASININ KEMAN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Başakşehir Bilgi Evleri'nin bir başka şampiyonu da keman kategorisinden geldi. 11 yaşındaki Beyza Yiğitoğlu, bilgi evinde aldığı keman eğitimiyle yeteneğini pekiştirerek, İstanbul genelinde düzenlenen sanat müziği dalındaki yarışmaya katıldı. O yarışmada sözü ve bestesi kendisine ait olan parçayla birincilik elde etti. Beyza'nın annesi Satı Yiğitoğlu, kızının ileride iyi bir müzisyen olacağına inandığını söyledi.


Bilgi Evleri, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:42 Kaynak: DHA

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