Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı - Son Dakika

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir Belediyesi'ne bağlı bilgi evlerinde eğitim gören Egemen Günaldı ve Beyza Yiğitoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasından birincilikle döndü.

Başakşehir Belediyesi'ne bağlı bilgi evlerinde eğitim gören Egemen Günaldı ve Beyza Yiğitoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasından birincilikle döndü.

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Başakşehir Belediyesi bilgi evlerinde eğitim gören iki öğrenci Egemen Günaldı ve Beyza Yiğitoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bir Ses İki Hareket Projesi" kapsamında düzenlenen "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasına katılan öğrenciler arasındaydı. 3 yaşından bu yana elinde bağlamayla büyüyen Egemen ve ablasının desteğiyle keman çalmaya başlayan Beyza, ortaokullar arası yapılan yarışmada, kendi kategorilerinde İstanbul birinciliğini elde etti. Egemen'in ödülü bağlama, Beyza'nın ödülü de keman oldu.


Kaşık tutmadan mızrapla tanıştı


Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki Egemen Günaldı, şampiyonluğa giden yolu yürürken annesi Filiz Günaldı ve babası Erdem Günaldı hep yanında oldu. Oğlunun müziğe olan ilgisini 3 yaşındayken fark eden baba Erdem Günaldı, minik Egemen'e sürekli eline almak istediği bağlamasına dokunma özgürlüğü verdi. Egemen de babasının söylediği türküleri dinleyerek tekrar etmeye başladı. İlkokula başladığında bağlama çalan ve türküler söyleyen Egemen'in profesyonel bir bağlamacı olması ise Başakşehir Cevdet Kılıçlar Bilgi evi ile tanışmasıyla oldu.


"Uyanır uyanmaz 'türkü' diyordu"


Babasıyla birlikte bağlama çalıp türküler söyleyen Egemen, artık Cevdet Kılıçlar Bilgi evi eğitmenlerine emanetti. Hocaları, ona her konuda destek oldu. Hem bağlama hem müzik eğitimi hem de repertuar eğitimi aldı. Evde babası tarafından müzik temeli atılan Egemen, bilgi evi eğitmenleriyle gelişimini sürdürdü. Bu süreçte öyle tutkuluydu ki; sabah uyanır uyanmaz babasına, kahvaltı bile yapmadan bağlama çalmak istediğini söylerdi. Babasının anlatımıyla "Bağlama çalıp iki türkü söylemeden okula gitmem" derdi. Belki de onu başarıya ulaştıran, onun bağlamaya olan tutkusuydu.


Yazdı, çaldı, söyledi ve şampiyon oldu


Okulunu aksatmadan Cevdet Kılıçlar Bilgi evi'ndeki bağlama eğitimine devam eden Egemen Günaldı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "Sen de Yaz, Çal, Söyle" solo şarkı yarışmasına katıldı. Egemen, ortaokullar arası online olarak düzenlenen yarışmaya dünyanın gündemindeki korona virüs ile ilgili yazıp bestelediği türküyle katıldı. Egemen'in, türkü sözleriyle virüs yayılmasını engellemek için verdiği mesajlar takdir topladı. Söz, beste ve yorumuyla İstanbul genelinde rakiplerini geride bırakarak Türk Halk Müziği dalında şampiyonluğa ulaştı. Birinciliğinin ardından anne ve babasının kendisiyle gurur duyduğunu söylemesi üzerine "Daha yolun başındayız, şımarmayalım" diyerek gösterdiği tevazuuyla ailesini duygulandırdı.


Ablasının keman hayalini gerçekleştirdi


Başakşehir bilgi evlerinin bir başka şampiyonu da keman kategorisindeydi. 11 yaşındaki Beyza Yiğitoğlu, müzik eğitimine bilgi evlerinde bağlama ile başlayan ablasının teşvikiyle çalmaya başladığı kemanı kullanmaya pek ısınamamıştı. Ablası, aslında kendisi çalmak istediği kemanı daha iyi öğrenebilmesi için onu Şahintepe Bilgi evi'ne kayıt ettirdi. Beyza kemanı çaldıkça alıştı, alıştıkça sevdi. Kısa sürede kendi sözlerini yazıp beste yapmaya başladı. İbrahim Koçaslan Ortaokulu öğrencisi Beyza, bilgi evinde aldığı keman eğitimiyle yeteneğini bir potada eritti. İstanbul genelinde düzenlenen sanat müziği dalındaki yarışmaya katıldı. O yarışmada sözü ve bestesi kendisine ait olan parçayla birincilik elde etti. Beyza'nın annesi Satı Yiğitoğlu, kızının ileride iyi bir müzisyen olacağına inandığını söyledi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı - Son Dakika

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