Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir.Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."