Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, Bolu kampını tamamladı ve İstanbul'a döndü.
Yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde başlayan turuncu-lacivertliler, 7 Temmuz'da Bolu'da ilk kamp çalışmasına başlamıştı. 12 gün süren Bolu kampı bu sabah gerçekleştirilen antrenmanla sona erdi.
İki gün izinli olacak turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına 22 Temmuz Perşembe günü tesislerinde gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.
Kaynak: AA
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