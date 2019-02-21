Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Bursaspor'a Hazırlanıyor

Başakşehir, Bursaspor'a Hazırlanıyor

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir, Bursaspor'a Hazırlanıyor, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışması ve geniş alanda oyunla devam eden hazırlıklar, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:20 Kaynak: DHA

Başakşehir, Bursaspor, Spor
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