Başakşehir, Bursaspor'a Hazırlanıyor
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışması ve geniş alanda oyunla devam eden hazırlıklar, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:20 Kaynak: DHA
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