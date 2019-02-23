Son Dakika Haberleri: Başakşehir - Bursaspor Maçı Ertelendi

Başakşehir - Bursaspor Maçı Ertelendi

44 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan Medipol Başakşehir- Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. Hava şartlarının elverişli olması halinde mücadele yarın aynı saatte oynanacak. Bugün İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı futbolu da vurdu. Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesi tipi şeklindeki kar yağışı altında başladı. Ancak hakem Halis Özkahya, karın etkisini arttırması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle maçı 5. dakikada durdurarak oyuncularla birlikte soyunma odasına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Özkahya, müsabakanın ertelenmesine karar verdi. M.Başakşehir-Bursaspor maçı, hava şartlarının uygun olması halinde yarın aynı saatte oynanacak.

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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