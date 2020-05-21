Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz. Artık iftiharla söyleyebilirim ki sahip olduğu sağlık tesisleri ve kalifiye sağlık personeliyle Türkiye sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle iştirak ettiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye adım adım ilerlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Koca, bu dönemi vatandaşların layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Bu hastane açılışıyla Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde gerçekleştirdiği dönüşümün ulaştığı noktaya tanık olacaklarını ifade eden Koca, şu bilgileri verdi:

"Açılışı yapılan hastane, dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. Bu sağlık kompleksi sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşan bir hastaneler şehridir. 426'sı yoğun bakım yatağı, toplam 2 bin 682 yatağa sahip. 725 hasta muayene odası var. Tam donanımlı 3'ü hibrit olmak üzere 90 ameliyathaneye sahip. 28 doğum salonu, yataklı 16 yanık ünitesi bulunuyor. Bu hastane bir günde 35 bin hastaya hizmet verebilecek kapasitede. 2 bin 800 sismik izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğini taşıyor. Bu sayede deprem başta ameliyatlar dahil tüm hizmetler kesintisiz devam edebilecektir."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bundan önceki örnekleri gibi maddi girişimden ziyade temelde vizyonun eseri olduğuna işaret eden Koca, bu vizyonun ortaya konmasında, projenin tasarlanmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçmiş dönem sağlık bakanlarına, bakanlık ve yüklenici firma çalışanları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'ye 18 yılda 87 bin 512 yatak kapasitesi kazandırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve desteği doğrultusunda 636 hastane binasının yapıldığını ve Türkiye'ye 87 bin 512 yatak kapasitesinin kazandırıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde inşa edilen toplam sağlık tesisi sayısı ise 3 bin 345'i buldu. Bu tesisler içinde şehir hastaneleri kapasiteleri, kullanılan ileri teknoloji ve modern donanımları açısından önemli bir yer tutmaktadır. 2016 yılından itibaren 10 şehir hastanemiz faaliyete geçmiştir. Başakşehir Hastanesi'yle birlikte 11'nci şehir hastanemizi devreye alıyoruz. 6 şehir hastanemizin inşası devam etmektedir. Ankara Etlik, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ, Kayseri ve Gaziantep'in şehir hastanelerine kavuşması yakındır. Şehir hastanelerimiz sadece günlük hizmet ihtiyacımızı karşılamakla kalmamış, tehlikelere adeta çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü ağırlıklı olarak bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Kovid-19 salgınıyla mücadele aşamasında bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasiteleri yetersiz olurken, ülkemizde bu altyapı sayesinde sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altına alınmıştır."

"Şehir hastaneleri sağlıkta gelinen son nokta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak hedeflediklerini belirten Koca, şöyle konuştu:

"Amacımız, bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır. Bu yapının belli teşvik modelleriyle desteklenmesi, ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmelliyet merkezlerini kurmamızı sağlayacaktır. Şehir hastaneleri sadece kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler değil, yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren en ileri düzeyde sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü müstesna birer üs olacaktır."

"Türkiye, 21. yüzyılda adını sağlık ülkesi olarak yazdıracak"

Bakan Koca, bu yolla kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleriyle Türkiye'yi uluslararası sağlık turizminin ve sağlık eğitiminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli bir adım daha atmış olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birisi 30 bin nitelikli yatağıyla şehir hastaneleri olacaktır. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir altyapıya sahibiz. Artık iftiharla söyleyebilirim ki sahip olduğu sağlık tesisleri ve kalifiye sağlık personeliyle Türkiye sadece kendi ülkesine değil, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Hep söylediğimiz gibi şehir hastanelerimiz donatılan son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir. Ancak, bu binaları canlı kılan içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel olarak görmeyen, her türlü şiddete göğüs gerek mesai sınır tanımadan gece ve gündüz kesintisiz hizmet veren sağlık personelimizin bu yeni mekanlara yeni bir ruh ve can verecektir. Bu düzeyde hastaneye, bu düzeyde yaygın teknolojik altyapıya ve iftiharla söylüyorum, bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada çok az millet sahiptir. Hatta gelişmiş ülkeler dahil toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan, bu hizmeti modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bir hayalini müşahhas hale getirdiğini aktaran Koca, sözlerini, "Millet adına kurulmuş hayaller eser eser karşımıza çıkıyor. Her katkı sahibi ise katkısıyla eylemin öncüsüyle gurur duyuyor. Bütün vatandaşlarımız bütün hastalarımız adına teşekkür ediyorum." diyerek tamamladı.

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 21:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]