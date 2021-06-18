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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti

18.06.2021 14:57

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi böbrek nakli biriminin kuruluşunun 1. yıl dönümü kutlandı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi böbrek nakli biriminin kuruluşunun 1.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi böbrek nakli biriminin kuruluşunun 1. yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi böbrek nakli biriminin kuruluşunun 1. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hastanede 1 yıl içerisinde 22 böbrek nakli yapıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Melih Kara ve ekibi, Covid-19 salgını sürecinde başarılı nakillere imza atarak, 1 yıl içinde 22 böbrek nakli bekleyen hastaları sağlıklarına kavuşturdu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Kalkan ve Prof. Dr. Kara'nın pasta kesimiyle böbrek nakli biriminin açılışının 1. yıl dönümü kutlandı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, sağlık alanında Türkiye'den iyi olduğunu söyleyen ülkelerin nüfusunun İstanbul'un onda biri olduğunu belirtti.

"Sağlık alanında bizden iyi olduğunu söyleyen ülkeler İstanbul nüfusunun onda biri"

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bizler esasında alfabenin daha başındayız bu hastane için. Hem fiziki yapı, hem bilim, hem de teknoloji anlamında dünyanın en iyi sağlık merkezlerinin birisinin daha kuruluş aşamasındayız. Bunu herkesin bilmesinde fayda var. Bu dünyada bu salgın şunu gösterdi ki, sağlık sistemlerini test etti esasında. Sağlık hizmeti sunumunda Türkiye, dünyanın en sosyal, en yaygın ve en başarılı mücadelesini yapan bir ülke olduğunu çok net söyleyebiliriz. Sağlık hizmet sunumunda dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Bizden iyi olduğunu söyleyen ülkeler İstanbul nüfusunun onda biri" diye konuştu.

"Bugün 1'inci yılımız 21 canlı 1 kadavra olmak üzere 22 nakil gerçekleştirdik"

Nakil ile ilgili bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Melih Kara, "Biz bu hastaneye geldik. İlk geldiğimizde tabi burası pandemi için aslında açılmıştı. Bize de, 'Böbrek naklini kurar mısınız ve burayı çalıştırır mısınız?' dediler. Biz de göreve başladık ve ekibimle geldik. Zor bir süreçten geçtik. Bir yandan pandemiden kendimizi koruduk, bir yandan hastanede çok yoğun işler ve çalışmalar yapıldı. Temmuz ayında da başladık nakil yapmaya. Hastalarımızı koruduğumuz gibi kendi ekibimizi de koruduk. Tabii ki bu hastanenin fiziki şartları nakil için çok ideal çok uygun ve biz bunları değerlendirdik. Bugün 1. yılımız oldu. 21 canlı 1 kadavra olmak üzere 22 nakil gerçekleştirdik. Çok şükür hastalarımız iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"Eşimin böbrekleri tekrar ölçüldüğünde birinin küçük olduğunu ve alamayacaklarını söylediler"

Böbrek nakli olan 55 yaşındaki Recep Tokmak, "Yedi yıldır tedavi görüyordum. Böbreklerimin ikisi de bir anda bitti. Bitince diyalize bağlanmam gerekir ama diyalizin çözüm olmadığı söylendi. Ben de nakil olmaya karar verdim. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi E blok böbrek nakli bölümüne müracaat ettim. Eşimle birlikte yatış yaptık, eşimden alacaktım. Her şeyimiz bir tuttu yedinci günü nakil olmaya inerken, eşimin böbrekleri tekrar ölçüldüğünde birinin küçük olduğunu ve alamayacaklarını söylediler. Ben hastanede yatarken malum bir de koronavirüs vardı. 'Sizi dışarıya taburcu edersek bu ortamı yakalayamayız nakil alacağın kişi varsa çağır gelsin' dediler. Ben de kardeşlerime telefon ettim onların haberi yoktu. Şehir dışında oldukları için onlar Çorum'dan geldiler. Küçük kardeşimden böbreğini aldılar bana nakil ettiler. 9'uncu ayın 17'sinde nakil oldum, çok şükür şu anda sağlığım saatim yerinde" dedi.

"16 saat kadar diyalize giriyordum"

Arkadaşlarıyla gezip eğlenebildiği için mutlu olduğunu söyleyen Sümeyye Altınkılıç, "Böbrek nakli olmadan önce günde yaklaşık günde 16 saat kadar diyalize giriyordum. Diyaliz makinesine bağlıydım ve odamdayım sürekli odamdan dışarı çıkamıyordum. Bir yerlere giderken sürekli kısıtlanıyordum veya okula gidemiyordum. Arkadaşlarımla gezemiyordum onlar gittiği zaman diyalizdeydim. Ama böbrek nakli olduktan sonra tabii ki de bunlar düzeldi ve daha güzel bir hayatım oldu. İstediğim yeri gezebiliyorum" şeklinde konuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti

Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 22 böbrek nakli gerçekleşti - Son Dakika


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