Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu yapıldı

03.10.2022 19:04

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlendi.

Hastanede yapılan etkinliklerle çocukların hayata en iyi ve sağlıklı şekilde başlaması için en etkili yollardan biri olan emzirmenin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Emzirme Sempozyumu'nun açılışında konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adımın bebeğin anne sütü almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yiyit, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"nın Sağlık Bakanlığı tarafından bu amaçla yürütüldüğünü belirterek, "Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Emzirmenin desteklenmesi önemlidir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 01:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement