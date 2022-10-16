Son dakika haberleri | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor

16.10.2022 12:17
Son dakika haberleri | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor

Son dakika gündem haberi... BARTIN'daki maden kazasında yaralanan 6 işçinin yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki bekleyişleri sürüyor.

BARTIN'daki maden kazasında yaralanan 6 işçinin yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki bekleyişleri sürüyor.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencilerden 6'sının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı madencilerin ailelerinin de bekleyişi devam ediyor. Geceyi hastanede geçiren yaralıların yakınlarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan görevliler eşlik ediyor.

"YÜZDE 75-80 ARASINDA VÜCUDUNDA YANIK VAR"Erol Bulduk'un babası Sami Bulduk, "Bu sabah henüz bilgi almadık. Dün akşam aldığımız bilgiye göre yüzde 75-80 arası vücudunda yanık var. Solunum cihazına bağlı. Tek dileğimiz iyi olması. 2009'dan beri maden ocağında çalışıyor. Akşam madende patlama var diye telefon gelince hemen toparlanıp gittik. Oğlumun adı Erol Bulduk, solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. İki tane çocuğu var" dedi.  Bulduk'un eşi Nurten Bulduk ise, "Haberi televizyondan, internet sitelerinden aldım. Herkesten dua istiyoruz, tek istediğimiz dua.  Dün eşimi gördüm, nefes aldığını gördüm. Durumu kritik ama iyileşecek inşallah. Bu acı anlatılmaz, çok kötü bir durum, Rabbim onu bize bağışlasın. Bugün hocalarımızın bilgi vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"İLK İŞE GİRDİĞİNDE HER GÜN KORKMUŞTUM"Erol Bulduk'un oğlu Yiğit Efe Bulduk, "İnternetten öğrendim. Evdeydim o saatte. Bartın Devlet Hastanesi'ne gidip sabaha kadar bekledik. Sabah Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arayıp İstanbul'a sevk edildi dediler. Sonra sabah Valimiz bizi özel araçla buraya gönderdi. Acı bir durum, dua istiyoruz" dedi. Erol Bulduk'un annesi Müzeyyen Bulduk ise "2009'da madende çalışmaya başladı. Hafta sonları yanımıza gelirdi. Ben ilk işe girdiğinde her gün korkmuştum, ocak diye istemiyordum. İşsiz kalınca çalışmaya başladı. Cuma akşamı 4'te vardiyasına girdi. İki saat geçmeden patlama olduğunu duyduk. İsmini yanlış yazdıkları için ne hastanede ne de ölenlerin içinde bulabildik. Çok endişelendik" dedi.

"BABASI DA MADENCİYDİ"

Yaralı Remzi Taşkömür'ün eniştesi Adem Bayrak "2009'dan beri orada çalışıyordu. Annesi de eşim de dua ederdi her sabah arkasından, orası yerin 300-400 metre altı, her zaman ölümle burun buruna çalışıyorsunuz. Durumu ciddiyetini koruyor, yanıkları var" dedi. Remzi Taşkömür'ün kayınvalidesi Fatma Öztemur "Damadım oluyor, 3 de çocuğu var. Babası da madenciydi. Remzi'nin daha öncede madende çalışırken sırtına taş düşmüştü, yine hastanede kalmıştı" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz Madenci yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bekleyişi sürüyor Madenci yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bekleyişi sürüyor BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE YARALI MADENCİLERİN AİLELERİNİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE YARALI MADENCİLERİN AİLELERİNİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
11:54 İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar
11:42 Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı
11:27 Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
10:56 FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı
10:46 Fatsa'da lise öğrencisi kızın uğradığı cinsel istismarı rehberlik öğretmeni ortaya çıkardı
10:35 Zelenski, savaşın 8. ayında ulusa seslendi! Öldürülen Rus askerlerinin sayısını açıkladı
10:11 Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 13:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement