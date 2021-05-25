Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı

25.05.2021 15:19
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı, System.String[]

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebek olan Defne Sakura Sönmez'in birinci yaş günü için hastanede doğum günü kutlaması yapıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebek olan Defne Sakura Sönmez'in birinci yaş günü için hastanede doğum günü kutlaması yapıldı.

Defne Sakura, Tuğba ve Ömer Sönmez çiftinin ikinci evladı olarak, hastanenin hizmete alınmasından bir gün sonra, 22 Mayıs 2020'de dünyaya gözlerini açtı.

Burada doğan ilk bebek olması dolayısıyla hastanenin "sembolü" haline gelen Defne Sakura'nın birinci yaş günü için hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarınca doğum günü partisi organize edildi.

Kutlama kapsamında hastanenin bir bölümü pembe balonlar, "İyi ki doğdun" afişleri ve sakura çiçekleriyle süslenirken, Defne Sakura'nın isminin yazılı olduğu bir pasta da hazırlandı.

Doğum gününe ebeveynleri, ablası ve yakınlarıyla katılan Defne Sakura, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alime Dilayda Uzun Gül ve sağlık çalışanlarınca karşılandı.

Defne Sakura bebeğe oyuncak doktor seti armağan edilen kutlamada, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Defne Sakura dünyaya geldiğinde Twitter hesabından paylaşım yaparak, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini belirtmiş, Sönmez çiftini kutlamıştı.

"Hem umut hem baharın müjdeleyicisi olan Sakura ismiyle bizim sembolümüz"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin, açıldığı günden bugüne hem salgınla mücadelede hem de bünyesindeki 8 branş hastanesiyle mükemmeliyet ve referans merkezi olma yönünde önemli adımlar kaydettiğini söyledi.

Bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verdiklerini aktaran Kalkan, salgınla mücadelede de büyük sorumluluk üstlendiklerinin altını çizdi.

Kalkan, kadın doğum ve pediatri branşlarında güçlü akademik ekipleri bulunduğunu, asistanlık ve uzmanlık eğitimine ciddi katkılar sunduklarını dile getirdi.

Şu ana kadar 10 binin üzerinde doğum gerçekleştirdiklerini ve Defne Sakura'nın bu bebeklerin ilki olduğunu anlatan Kalkan, ayrıca Perinatoloji Merkezi'nde yüksek riskli gebelerin yakın takip ve tedavisini yaptıklarını, tüp bebek merkezinde de anne-baba olmak isteyen çiftlere müjdeli haberler verebildiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Kalkan, Defne Sakura bebeğin doğum gününe ilişkin duygularını şöyle ifade etti:

"Defne bebek geçen sene bugünlerde doğduğunda, önümüzdeki bir yılı hem Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hem Defne bebek adına sağlıklı ve bizlere verilen sorumluluk çerçevesinde tamamlayalım istemiştik. O anlamda, Defne bebek ilk doğduğu günden bugüne hastanemizin sembolü oldu. Geçen süre zarfında onu hiç unutmadık. Bugünü iple çekmekteydik. Sağlık camiası olarak yorucu bir periyot geçirmiş olmamıza rağmen Defne Sakura, hem umut hem baharın müjdeleyicisi olan Sakura ismiyle bizim sembolümüz oldu."

"Adını Sakura koyalım dediğimizde anne hiç yadırgamadı ve koymak istedi"

Defne Sakura'nın doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alime Dilayda Uzun Gül de anne Sönmez'in doğum sürecinin çok güzel geçtiğini anlattı.

Doğumdan sonra, hastanenin ilk bebeği olduğu için kendisine Sakura ismini koymayı konuştuklarını aktaran Gül, "'Sakura bebek' diye seviyorduk. Adını Sakura koyalım dediğimizde anne hiç yadırgamadı ve koymak istedi. Biz de buna çok sevindik. Onları burada tekrar görmek çok güzel oldu. Bebek sağlıklı görünüyor. Anne de çok iyi. Biz de onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Op. Dr. Gül, Defne Sakura bebeğin huzurlu, mutlu, başarılı bir yaşam sürmesini, ismiyle büyümesini diledi.

Anne Tuğba Sönmez de hastanedeki sağlık çalışanlarının kendilerine çok yardımcı olduklarından bahsetti.

Sönmez, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kapsamlı ve güzel bir hastane olduğunu belirterek, "Biz buraya kısmet olmaz diyorduk ama nasip, burada oldu. 3 kilo 650 gram dünyaya geldi. İlk bebek olduğu için kadın doğum doktoru çok yardımcı oldu, kendisi (Sakura) ismini verdi. Biz de uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Doğum günü organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, "Onun için anı olacak. İleride bakıp hatırlayacak. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Baba Ömer Sönmez de kutlama için hastane yönetimine teşekkür etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin birinci yaş günü kutlandı - Son Dakika


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