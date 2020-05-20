Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar havadan görüntülendi - Son Dakika

İSTANBUL'da yarın açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle yarın tamamının açılışını yapacağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar yapılıyor.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tabelaları asıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle perşembe günü açılacak olan şehir hastanesi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için gün sayıyor" ifadeleri kullanıldı. Son hazırlıkların yapıldığı hastane bugün havadan görüntülendi.