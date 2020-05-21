BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NİN TABELASI ASILDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NİN TABELASI ASILDI

2 gün sonra açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendiErsan SAN CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılımıyla açılacağını açıkladığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum...

2 gün sonra açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi

Ersan SAN CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılımıyla açılacağını açıkladığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. Hastanenin tabelasının asıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Başakşehir'de yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs Perşembe günü açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılacağını belirtti. Son hazırlıkları tamamlanan ve açılış tarihini bekleyen hastane havadan görüntülendi. Tabelası da takılan hastanede hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NİN TABELASI ASILDI

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NİN TABELASI ASILDI - Son Dakika

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