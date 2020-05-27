Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapımında görev alan işçilerden anlamlı mesaj - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapımında görev alan işçilerden anlamlı mesaj

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında görev alan işçiler, duygusal bir video mesajı paylaştı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapımında görev alan işçilerden anlamlı mesaj, System.String[]

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında görev alan işçiler, duygusal bir video mesajı paylaştı.


Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile kamu özel işbirliği modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında görev alan işçiler, duygusal bir video mesajı paylaştı. 10 bin kişinin emeğiyle hayata geçirilen hastanenin inşasında çalışan Saim Ormanoğlu, "Ülkemizin içinden geçtiği böyle bir salgın döneminde, kahraman sağlık çalışanlarımızı görünce biz de hastanenin bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yaptık. Ancak onların hakkı ödenmez." dedi.


"Çocuğumuz olmuş gibi heyecanlıyız"


Bu zor günlerde böylesine önemli eseri Türkiye'ye kazandırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Ormanoğlu, "Kahraman sağlık çalışanlarını gördükten sonra, biz de bu süreçte yerimizi almamız gerektiğine inandık. Bugün bu esere gururla bakıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez, biz de çocuğumuz olmuş gibi heyecanlıyız. Diğer ülkeler ne ilaç ne hasta yatağı bulamazken biz böylesine büyük bir hastaneyi tamamladık. Gerçekten de çok önemli, gurur duyduğumuz bir eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.


10 bin kişilik istihdam


Sadece inşaat sürecinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 200 hizmet personeli sağlık çalışanı ve 3 bin 300 hizmet personeliyle 810 yönetim personelini bünyesinde barındıracak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis. 725 poliklinik odası, 456 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesi ve 90 ameliyathane masasıyla hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamada lokomotif rol oynayacak. - İSTANBUL

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 05:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapımında görev alan işçilerden anlamlı mesaj - Son Dakika Ekonomi

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