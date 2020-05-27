Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapımında görev alan işçilerden mesaj - Son Dakika

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yapımında görev alan işçiler, sosyal paylaşım sitesi Youtube'da bir video mesajı paylaştı.

Rönesans Holding açıklamasına göre, 21 Mayıs'ta hizmete giren, 1 milyon metrekare üzerinde inşaat alanına ve dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin arkasındaki dev güç, 32 ayda tamamlanan hastaneye bugün gururla bakıyor. 10 bin kişinin çalıştığı hastanede başından itibaren görev alan işçilerden Saim Ormanoğlu, "Bu zor günlerde böylesine önemli eseri ülkemize kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin yapımında çalışan işçilerin duygularına tercüman olan Saim Ormanoğlu, şöyle devam etti:

"Kahraman sağlık çalışanlarını gördükten sonra, biz de bu süreçte yerimizi almamız gerektiğine inandık. Bugün bu esere gururla bakıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez, biz de çocuğumuz olmuş gibi heyecanlıyız. Diğer ülkeler ne ilaç ne hasta yatağı bulamazken biz böylesine büyük bir hastaneyi tamamladık. Gerçekten de çok önemli, gurur duyduğumuz bir eser ortaya çıktı."

10 bin kişilik istihdam

Sadece inşaat sürecinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bölgedeki nitelikli istihdama da katkı sağlayacak. 4 bin 200 hizmet personeli sağlık çalışanı ve 3 bin 300 hizmet personeliyle 810 yönetim personelini bünyesinde barındıracak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis. 725 poliklinik odası, 456 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesi ve 90 ameliyathane masasıyla hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamada lokomotif rol oynayacak.

Video mesajına, "https://www.youtube.com/watch'v=RzCsvhT-rsE" adresinden ulaşılabiliyor.