Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Hemşirelik Zirvesi" düzenlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla yüz akları olduğunu belirterek, "İstanbul'da özel, kamu ve üniversitede yaklaşık 45 bin hemşirelik mesleğini yapan arkadaşımız var. Biz sadece meslek yapmıyoruz, esasında bir sanat yapıyoruz." dedi.

"12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde Hemşirelik Zirvesi etkinliği düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğü hemşirelere özellikle pandemi sürecindeki özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunun pandemide bir kez daha kanıtlandığına işaret eden Memişoğlu, "Kovid-19 salgınında çok ileri seviyede olduğunu düşündüğümüz ülkelerde insanların sokakta tedavi edildiğini, hatta yaşlıların ölüme terk edildiğinde gördük. Fakat biz huzurevinden evdeki yatalak hastaya kadar ücretsiz sağlık sistemi götürdük. Hepimiz bir savaştan çıktık. Zaferle çıktığımıza inanıyoruz. İnsan gücü olarak belki de dünyanın en özverili, en çalışkan insan gücüne sahip olduğumuzu bilerek bu pandemiyle mücadeleye başladık ve mahcup da olmadık. Tüm sağlık hizmetlerinde hemşirelerin özverisine şahitlik ettik." diye konuştu.

Memişoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının hayatları pahasına çalışmaya devam ettiğini, meslektaşlarının bu mücadeleleriyle unutulmaz bir yere sahip olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Kovid-19 pandemisi sürecinde evini, çocuğunu, annesini, babasını bırakarak misafirhanelerde, otellerde yurtlarda kalan sağlık çalışanları gerçekten yüzümüzün akı oldu. İstanbul'da özel, kamu ve üniversitede yaklaşık 45 bin hemşirelik mesleğini yapan arkadaşımız var. Biz sadece meslek yapmıyoruz esasında bir sanat yapıyoruz. Kendi çocuğumuzu bırakıp başkalarının çocuğuna merhem olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de konuşmasında hemşirelerin pandemi sürecindeki fedakarlıklarını anlattı.

Hastane olarak salgın sürecini doktordan hemşiresine ve hasta bakıcısına kadar tüm çalışanlarıyla yoğun bir şekilde yaşadıklarını dile getiren Yiyit, şöyle konuştu:

"Hemşireleri, mesleğimizin en cefakar, vefakar, şefkatlisi olarak tanımlarken bu pandemiden sonra da sağlık ordusunun en kahramanları diye tanımlamaya başladık. Bu yükü üzerimizden attıktan sonra da eğer bir zafer konuşması yapacaksak bir zafer anıtı dikeceksek bunun en büyük kısmını da sizlere bırakmamız gerektiğinin farkındayız."

Etkinliğe, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir ile çok sayıda doktor ve hemşire katıldı.