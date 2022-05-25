Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği - Son Dakika
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği

25.05.2022 18:53
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde öğrencilerin ziyaretiyle "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde öğrencilerin ziyaretiyle "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir'deki Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu yöneticileri, öğretmen Şenay Özer ve 3-F Sınıfı öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği kapsamında Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen öğrenciler, pandemiye dair şiirler okuyarak, sağlıkla ilgili merak ettikleri konuları çocuk hekimleri, hemşireler ve çocuk gelişimcilerine sordu.

Öğrencilere, hastanede yürütülen sağlık hizmetleri ve Kovid-19 süreciyle ilgili bilgi de verildi.

Hastane yönetimi, öğrencilere süt ve TRT Çocuk Dergisi takdim etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Maskelerimiz Çiçek Açtı etkinliği
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Maskelerimiz Çiçek Açtı etkinliği

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Kaynak: AA

Başakşehir, Hastane, Sakura, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 'Maskelerimiz Çiçek Açtı' etkinliği - Son Dakika


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