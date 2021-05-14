Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Çaykur Rizespor 'a konuk olacak Medipol Başakşehir , hazırlıklarını tamamladı.

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