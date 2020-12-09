Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildikleri PSG maçının hakemlerinin değiştirildiğini açıkladı.
09.12.2020 01:19
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildikleri PSG maçının hakemlerinin değiştirildiğini açıkladı.
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildikleri PSG maçının hakemlerinin değiştirildiğini açıkladı.
Başakşehir, PSG, CEO, Spor, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekildikleri PSG maçının hakemlerinin değiştirildiğini açıkladı. - Son Dakika Spor
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