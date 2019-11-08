Son Dakika Haberleri: Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti
Son Dakika Güncel Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek J Grubu'nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor'da Rusya'da Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

APOEL: 2 - Karabağ: 1

Dudelange: 2 - Sevilla: 5

B Grubu

Kopenhag: 1 - Dinamo Kiev: 1

Lugano: 0 - Malmö: 0

C Grubu

Basel: 2 - Getafe: 1

Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1

D Grubu

Rosenborg: 0 - Sporting: 2

LASK Linz: 4 - PSV: 1

E Grubu

Lazio: 1 - Celtic: 2

CFR Cluj: 1 - Rennes: 0

F Grubu

Standard Liege: 2 - E. Frankfurt: 2-1

G Grubu

Feyenoord: 1 - Young Boys: 1

Rangers: 2 - Porto: 0

H Grubu

Espanyol: 6 - Ludogorets: 0

Ferencvaros: 0 - CSKA Moskova: 0

I Grubu

Oleksandria: 2 - Saint-Etienne: 2

Wolfsburg: 1 - Gent: 3

J Grubu

Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3

M'gladbach: 2 - Roma: 1

K Grubu

Wolverhampton: 1 - Slovan Bratislava : 0

Braga: 3 - Beşiktaş: 1

L Grubu

Astana: 0 - AZ Alkmaar: 5

Manchester United: 3 - Partizan: 0

(İHA)

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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