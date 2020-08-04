Başakşehir, Danimarka'ya uçtu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Kopenhag deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, maç öncesi Danimarka'ya uçtu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, "Son 8'e kalmak bizim için çok önemli. Türkiye'yi temsil ediyoruz ve bunun bilincindeyiz" dedi.

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın Kopenhag ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi turuncu-lacivertli takım, saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Danimarka'ya uçtu. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, "Başakşehir takımının tarihinde ilk defa çeyrek final şansı yakalaması var. İlk maçta aldığımız 1-0'lık üstünlük sonrası ikinci maçta da avantajımızı korumak istiyoruz. Son 8'e kalmak bizim için çok önemli. Almanya'da yapılacak son 8'li turnuvada yer almak hem Başakşehir takımı olarak hem de Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak bizim için çok önemli. En başından beri ülke puanına katkı yapmak istediğimizi hep söyledik. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bundan önce yaşadığımız sevinçleri tekrar Kopenhag'ta sürdürmek istiyoruz. Son 8'in içerisinde olacağımız bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"Kopenhag'a karşı avantajlı gözüküyoruz"

Turu geçmeleri halinde çeyrek finalde büyük ihtimalle Manchester United ile karşılaşacaklarının sorulması üzerine Okan Buruk şunları söyledi:

"İlk hedefimiz Kopenhag'ı geçmek. Kopenhag'ı geçtikten sonra Manchester'i düşünmek istiyoruz. Açıkçası şu an tek odaklandığımız Kopenhag karşılaşması. Eğer son 8'e kalırsak, Manchester United bu senenin formda takımlarından biri. Tek maçlık oyunlar ve seyircisiz. Her takımın maça ortak olduğu oyunlar. Biz bunu Kopenhag'ta da yaşayacağız. Biz şu an Kopenhag'a karşı avantajlı gözüküyoruz. Biz turu geçersek sonra, Manchester kağıt üzerinde bize karşı avantajlı gözüküyor. Ama futbolun içinde her şey var." - İSTANBUL