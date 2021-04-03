Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı - Son Dakika

Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı

03.04.2021 09:13
Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı, System.String[]

Başakşehir'de, 1 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Başakşehir'de, 1 milyon fidan toprakla buluşuyor. Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Senin Ağacın" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Yasin Kartoğlu, çocuklara ağaç sevgisi kazandırmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Sıfır atık ve çevre projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Senin Ağacın projesi kapsamında başlatılan "Fidanlar Birlikte Büyüyor" kampanyasına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

"Fidanlar çocuklarla birlikte büyüyecek"

İlçede 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Doğayı ve toprağı seven bir gelecek yetiştirmek için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Senin Ağacın projemizle birlikte çocuklarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Sitelerde bulunan her bloğa badem, defne, zeytin ve karaçamdan oluşan 5 fidan dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Ağaç sevgisini çocuklarımıza erken yaşlarda aşılamak için dağıttığımız fidanları çocuklarımızla birlikte diktik. Toprakla buluşan her fidanımız artık çocuklarımızla birlikte büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha yeşil bir Başakşehir için çalışıyoruz"

Başakşehir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 21 metrekare olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, "Bu rakam Avrupa'daki kişi başına düşen yeşil alan miktarının iki katıdır. Ancak bununla sınırlı kalmayacağız. Başakşehir'i daha yeşil bir ilçe haline getirmek için fidan dikim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu çocuklarımızla birlikte yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir Başakşehir bırakacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı
Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı
Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 1 milyon fidan için düğmeye basıldı - Son Dakika


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