Başakşehir'de 1 oyuncunun sonucu pozitif!

Medipol Başakşehir, teknik heyet, idari ekip ve destek ekibe yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcunun sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de korona virüs şoku yaşanıyor. Turun-lacivertliler, yapılan testler neticesinde 1 oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL