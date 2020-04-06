Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

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Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi
6 saat önce
Başakşehir'de bir iş yerine düzenlenen baskında 100 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
Başakşehir'de bir iş yerine düzenlenen baskında 100 bin kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi.
Adreste satışa hazır halde 100 bin maske ile 2 dikiş makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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