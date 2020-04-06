BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU - Son Dakika

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BAŞAKŞEHİR'DE 100 BİN SAHTE MASKEYE EL KONULDU
6 saat önce
Haber Ali ABLAY İstanbul DHA Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet sahte maske ele geçirdi.
Haber Ali ABLAY İstanbul DHA Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet sahte maske ele geçirdi. İşyeri sahibi hakkında, Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak suçundan işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 bin adet maske ele geçirdi. İşyeri zabıta tarafından mühürlenirken, işyeri sahibi hakkında da, Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak suçundan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:27 Kaynak: DHA
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