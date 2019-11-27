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BAŞAKŞEHİR'DE 11. KATTAKİ EVİNİN CAMINDAN DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ
6 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de 11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de 11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki lise 1 öğrencisi Rabia Koç 11. kattaki evlerinin camından düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, lise öğrencisinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Rabia Koç'un yaşadığı bina
Polis ve sağlık ekipleri
Toplanan kalabalık
Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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