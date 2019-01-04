Başakşehir'de 14 Yaşındaki Çocuğa İstismar Davasında Karar

Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ile tarafların avukatları katıldı.



Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu, mütalaasında sanık M.Ş'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık M.Ş, böyle bir suçtan yargılandığı için utanç duyduğunu belirterek, "Olay tarihinde uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçekleştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın söylemesi üzerine sosyal medyadan ve videolardan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, çok pişmanım." ifadelerini kullandı.



Mağdurun ailesinden özür dileyen sanık M.Ş, beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık M.Ş'ye olay tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdura cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verdi.



Sanığa verilecek cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.



Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



-İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir'de 25 Haziran 2018'de mağdur B.Y'nin marketten ekmek alarak evine döndüğü, bu sırada sanık M.Ş'nin mağdura sıkı şekilde sarıldığı, yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdüğü, mağdurun bu duruma direnerek ve bağırarak tepki gösterdiği ve sanığın olay yerinden kaçtığı anlatılmıştı.



İddianamede, sanık M.Ş'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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