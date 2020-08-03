Başakşehir'de 15 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

Başakşehir'de 15 katlı binanın 8. katındaki dairede çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Başakşehir İshakpaşa Sokakta bulunan bir sitedeki 15 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki 15 katlı binanın 8. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, büyük panik yaşarken durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında dairede dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına merdivenli araç yardımıyla müdahale etti.

Yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü

Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. Daire içerisinde incelemelerde bulunan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL