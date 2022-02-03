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Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

03.02.2022 12:19

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 2 ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 2 ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Güvercintepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GB 3058 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan K. idaresindeki 34 DHM 222 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralanan Ramazan K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Başakşehir, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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