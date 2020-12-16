BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA

16.12.2020 10:36
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir işyerine kapanarak hiç dışarı çıkmadan kumar oynamaya hazırlandıkları tespit edilen 30 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir işyerine kapanarak hiç dışarı çıkmadan kumar oynamaya hazırlandıkları tespit edilen 30 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hazırladıkları yataklarda uyuyarak sokağa çıkma kısıtlaması süresince kumar oynamaya devam etmeyi planladıkları öğrenildi. Baskın yapılan işyerinde masaların üzerinde bulunan 138 bin lira ele geçirildi. Kumar oynayan 26 kişiye 83 bin 900 lira para cezası kesildi. İşyerini işleten ve krupiyelik yapan toplam 4 kişi adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

POLİS TESPİT ETTİ

İstanbul, Başakşehir ilçesinde bir işyerinin kumarhaneye çevrildiği ve 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kumarbazların aralıksız kumar oynayacakları ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada kısa süre içinde mekanın adresini tespit etti. Bahçeşehir mahallesi, 2. kısım Avni Akyol Bulvarında bulunan adres takibe alındı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde kumarbazların  toplanmaya başladığı tespit edildi.

BASKIN YAPILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler 12 Aralık Cuma günü, saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. İçeri baskın yapan ekipler "Varvar" tabir edilen iskambil oyunuyla kumar oynadıkları tespit edilen 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Kumarhaneyi işleten bir kişi ile krupiyelik yapan 3 kişinin de yakalanması gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

KUMAR MASALARININ ÜZERİNDE 138 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİİşyerinde yapılan aramada kumar masalarının üzerinde 138 bin lira para bulundu. Ayrıca para yerine kullanılan oyun pullarına polis tarafından el kondu. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sına Kabahatlar kanunun 34. maddesi gereğince ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. maddesi gereğince tutanak tutulduğu öğrenildi. Şüphelilere bu sebeple 83 bin 900 lira para cezası kesildiği belirtildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Öte yandan kumar oynatan  4 şüpheli haklarında yasal işlem yapılmak İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Görüntü döküm: -----------Polis kamerası-Operasyon anları


BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA

Başakşehir, Operasyon, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE 2 GÜNLÜK KUMAR KAMPINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika


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