Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu - Son Dakika

Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı yerinden çıkarak yan tarafında bulunan binanın çatısına uçtu.

Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı yerinden çıkarak yan tarafında bulunan binanın çatısına uçtu.

Altınşehir Mahallesi Koçak sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak yan tarafta bulunan tek katlı binanın çatısına uçtu. Gürültüyü duyarak yukarıya çıkan bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerinden çıkan çatıyı halat ile binaya sabitleyerek uçmaması için önlem aldı. Öte yandan rüzgarın etkisiyle çatının üzerinde durduğu duvarlardan da parçalar düştü. Duvarlardan düşen parçalar yola savruldu. Yerinden çıkan çatıyı sürüklendiği sırada tutmaya çalışırken kulağından yaralanan Giravi Hatun, "Bir ses geldi. Gelinim bağırıyordu. Yukarıya çıktık. Baktım ki çatı yerinden çıkmış. Kulağım yaralandı. Rüzgar yerinden söktü. Sağ tarafta yan komşunun binasının üzerine sürükledi. Duvarlar yıkıldı." dedi.

Şenay Hatun ise "Biz içerideydik. Bir anda gürültü sesi geldi. Yukarıya  çıktık. Çatı zaten uçmuştu. Duvarların bir kısmı dışarıya uçmuştu.  Duvarlar yıkılmıştı.  İnşaat halindeydi kullanılmıyordu." dedi.


Altınşehir, İtfaiye, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:55 Kaynak: DHA
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