Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2  polisi vurdu (4) - Son Dakika
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Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2  polisi vurdu (4)

19.09.2022 13:29
Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2  polisi vurdu (4)

İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu.

Serdar ALTINTEPE- Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Saldırganın bindiği taksinin şoförüne silahını gösterip "Bana iyi davrandın yoksa seni de öldürecektim" dediği öğrenildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDIPolisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih  Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTIPolis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi . Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli"  dediği öğrenildi.Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.

YORUMLAR
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2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de yaralamıştı! İşte yakalanan saldırganın ilk ifadesi... Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA Son dakika haberi... FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANIN 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ MAHALLENİN SAKİNİNDEN AÇIKLAMA
Kaynak: DHA

Başakşehir, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2  polisi vurdu (4) - Son Dakika

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