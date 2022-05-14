Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor

14.05.2022 12:14
Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor

Başakşehir'de Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nin ardından ilçenin ikinci gençlik merkezi Kayaşehir'e yapılıyor.

Başakşehir'de Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nin ardından ilçenin ikinci gençlik merkezi Kayaşehir'e yapılıyor.

Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeki yeni gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerimiz için çalışmaktan ve onlara yeni mekanlar kazandırmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi. Başkan Kartoğlu, gençlik merkezini en yakın zamanda hizmete açacaklarını ifade etti.

HER ŞEY GENÇLER İÇİN

Yeni gençlik merkezinin Kayaşehir Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Tek kat üzerine inşa edeceğimiz merkezimizde gençlerimiz isterlerse özel olarak hazırlayacağımız oyun kabinlerinde bilgisayar oyunu oynayabilecek, isterlerse dijital kütüphanemizden faydalanabilecek. Merkez içerisinde hazırlayacağımız aktivite alanlarımızda sosyal medya içeriği üretebilecek ya da farklı konseptlerde çekim yapabilecekler. Her şey gençlerimiz için, her şey yarınlarımızın mimarları için olacak" diye konuştu.

FARKLI BİR KONSEPTE SAHİP OLACAK

Merkezin farklı bir konsept ve iç dizayna sahip olacağınıbelirten Başkan Kartoğlu, "Gençlerimiz çalışmalarını tamamen özgün bir şekilde yapabilecek. Sınırsız internetin yanı sıra çay ve kahve ikramlarımız da olacak. Gençlerimiz buraya gelecek, bir yandan keyifli bir vakit geçirecek diğer yandan kendi gelişimlerine büyük katı sağlamış olacak" şeklinde konuştu.


Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor
Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor
Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor
Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor
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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Kayaşehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de 2'nci gençlik merkezi pojesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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