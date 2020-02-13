BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI

6 saat önce

Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI, System.String[]

Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Polis ekipleri

Kazaya karışan araçlar

Yol temizleme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
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