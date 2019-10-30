Başakşehir'de 29 Ekim binlerce vatandaşla kutlandı

Başkan Kartoğlu'ndan Bahçeşehirlilere ulaşım müjdesi

İSTANBUL - Başakşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü bando gösterisi ve kortej yürüyüşü ile kutlandı. 7'den 70'e binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda Başkan Kartoğlu, Bahçeşehirlilere yeni açılacak tren durağının müjdesini verdi.

Başakşehir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında bando gösterisi ve kortej yürüyüşü düzenlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte kutlamalara katılan 7'den 70'e binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve bando eşliğinde Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'ne kadar yürüdü. Coşkulu kalabalık yürüyüşün ardından Bahçeşehir Musiki Derneği 29 Ekim Özel Konseri ile eğlendi.

Başkan Kartoğlu'ndan Mehmetçik'e selam

Konser öncesi konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen kahraman Mehmetçik'e selam gönderdi. Başkan Kartoğlu, "Sözlerime başlamadan önce vatanı, milleti ve bayrağı için Barış Pınarı Harekatı'nı yapan kahraman Mehmetçik'ime buradan kocaman bir selam gönderiyorum. 'Benim bedenim bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kurulmasında emeği olan tüm kahramanları buradan saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

Vatandaşlara 'durak' müjdesi

Bahçeşehir'de yaşanan ulaşım problemiyle ilgili müjdeyi veren Başkan Kartoğlu, "Değerli komşularım TCDD ile anlaştık. Şu anda Halkalı'dan kalkıp tek durak olarak Boğazköy'ün altında bir durak merkezi kuruyoruz. Biz demiryollarıyla anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Oraya durak kurulduğunda buradan Halkalı'ya ulaşacağız. Halkalı biliyorsunuz Marmaray ile Ankara'ya kadar gidebiliyor. Biz bundan sonra direk Ankara'ya ulaşabileceğiz. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım " diye konuştu.