Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de 30 ağustos zafer bayramı kutlaması
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehir'de 30 ağustos zafer bayramı kutlaması

5 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başakşehir'de 30 ağustos zafer bayramı kutlaması, System.String[]
BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirlilerin katılımıyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı bando yürüyüşü, konser, şiirler, folklor ve Kafkas oyunlarıyla Bahçeşehir Gölet'te kutladı.

"NE MUTLU Kİ BİZİM BÖYLE ATALARIMIZ VAR"

Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktan onur duyduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ne mutlu ki böyle bir vatanın evlatlarıyız. Ne mutlu ki bizim böyle atalarımız var. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kuruluşundan bu güne kadar hatta bu ülkeyi yurt edinmek için 1071'de giren Sultan Alparslan ile birlikte bugüne kadar tüm şehitlerimize ülkemize ve milletimize vermiş olduğu bu güzel hediye için Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin evlatlarıyla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış olmaktan onur duyduğumu sizlere hatırlatmış oldum" dedi.

2'nci Gençlik Oyunları Hitabet Yarışması birincisi Enes Atak'ın İstiklal Marşı'nı okuması ve Kafkas bıçak oyunu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sevilen sanatçı Yusuf Güney konseriyle sona erdi.


- İstanbul
Yasin Kartoğlu, Zafer Haftası, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı
Menemenspor'dan sürpriz Webo hamlesi! Göztepe, Başakşehirli oyuncu Mossoro ile anlaştı Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:41:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de 30 ağustos zafer bayramı kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]