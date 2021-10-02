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Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz

02.10.2021 10:25
Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde yapımı tamamlanan yeni bisiklet yollarında ilk pedalı çevirdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde yapımı tamamlanan yeni bisiklet yollarında ilk pedalı çevirdi. Başakşehir'de 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolunu tamamladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Bisiklet yolarımızın uzunluğunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelini bisiklet yollarıyla ilmek ilmek örmeye devam ediyor.  Yapılan çalışmalar kapsamında 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başak Mahallesi Ordu Caddesi'nde yapılan bisiklet yolunda ilk kez pedal çevirdi.

"BAHÇEŞEHİR GÖLET'TEKİ BİSİKLET YOLU PROJEMİZ DE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Başakşehir'de doğa ve çevre dostu projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başak, Başakşehir, Kayabaşı ve Ziyagökalp Mahallelerimizde toplam 104 kilometreye ulaşan bisiklet yolu etaplarını tamamladık. Bahçeşehir Gölet'teki bisiklet yolu projemiz de tüm hızıyla sürüyor. Hedeflerimize her geçen gün yenilerini ekliyor, ilçemizin her noktasını bisiklet yollarıyla ilmek ilmek örüyoruz. Sınırları zorluyor, ilçemizdeki bisiklet yollarını toplam 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DEN AVRUPA'YA AÇILAN KAPI

Bisiklet yollarının birbirine entegre olarak tasarlandığını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Bisiklet yolu etaplarımızı aynı zamanda uluslararası EuroVelo bisiklet yoluna bağlamış oluyoruz. Uluslararası bisiklet sürücüleri bu bağlantı yolları ile Başakşehir'e kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olacak" dedi.


Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz
Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz
Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz - Son Dakika


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