Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
16 dakika önce
Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Başakşehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:40 Kaynak: İHA
'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından araçta sıkışan 1'i ağır 3 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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