Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

16 dakika önce

Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi., System.String[]
Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan 1'i ağır 3 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:40 Kaynak: İHA
Polis, İtfaiye, Başakşehir, 3. Sayfa
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