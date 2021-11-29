Üye Girişi
Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi - Son Dakika

Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi

29.11.2021 14:56

Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi Başakşehir'de, 4 farklı evin çatısı aşırı rüzgar nedeniyle uçtu.

Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi

İSTANBUL - Başakşehir'de, 4 farklı evin çatısı aşırı rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatılardan biri yakınlardaki caminin minaresini deldi.

Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de lodos nedeniyle bina ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Güvercintepe Mahallesi ile Altınşehir'de bulunan 4 farklı adreste binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Uçuşan çatı parçaları çevreye dağıldı. Altınşehir Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir çatı karşıdaki evin balkonu ile yakınındaki caminin üzerine uçtu. Çatı cami minaresini deldiği görüldü. Uçan çatılar nedeniyle herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi
Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi
Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi
Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi

Başakşehir, Altınşehir, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti 16:49 Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı 15:36 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
17:12 İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesini gördü
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
16:45 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesini gördü İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesini gördü         
17:13
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı         
16:25
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı         
14:40
Bu lisede okuyan öğrenciler asgari ücret kadar para kazanıyor Bu lisede okuyan öğrenciler asgari ücret kadar para kazanıyor         
14:28
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 17:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement