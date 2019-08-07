Başakşehir'de 4 isim ilk resmi maçına çıktı
9 dakika önce
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de 4 isim turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olympiakos
ile karşılaşan Medipol Başakşehir
'de 4 isim turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi
3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelede 4 futbolcu, turuncu-lacivertli forma altında ilk resmi maçını oynadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Miguel
Vieria, Enzo
Crivelli ve Fredrik Gulbrandsen ile oyuna sonradan dahil olan Azubuike bu heyecanı yaşayan isimler oldu. - İSTANBUL
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