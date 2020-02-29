Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de 4 Mart'ta 24 saat su kesintisi yapılacak - Son Dakika
Başakşehir'de 4 Mart'ta 24 saat su kesintisi yapılacak
6 saat önce
İsale hattındaki çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 Mart'tan itibaren 24 saat su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:26 Kaynak: AA
İsale hattındaki çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 Mart'tan itibaren 24 saat su kesintisi yapılacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İkitelli Fatih Sultan Mehmet- Mahmutbey ana isale hattında zorunlu deplase çalışması gerçekleşecek.
Bu nedenle 4 Mart Çarşamba günü saat 10.00 ile 5 Mart Perşembe günü saat 10.00 arasında, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ne su verilemeyecek.
Son Dakika THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi