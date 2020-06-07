BAŞAKŞEHİR'DE 7 KİŞİYİ YARALAYAN EMEKLİ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE 7 KİŞİYİ YARALAYAN EMEKLİ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başakşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan kavgada 7 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan kavgada 7 kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi. Başakşehir Kayaşehir'de 6 Haziran saat 23.30 sıralarında bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri emekli polis olduğu öğrenilen Zaman S.'yi gözaltına aldı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan emekli polis Zaman S. bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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