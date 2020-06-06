Başakşehir'de açık hava sinemasına yoğun ilgi - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde, açık hava sinemasında vatandaşları bir araya getirdi. Açık hava sinemasına gelen vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini arabalarından izledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde Başakşehir Fatih Terim Stadyum otoparkında açık hava sineması düzenlendi. Sinemada başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı '7.Koğuştaki Mucize' filmi gösterildi. Yaklaşık 500'e yakın araç sinemaya gelirken vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak filmi izledi. Araçlarının içinden filmi izleyen vatandaşlar, radyo frekansı üzerinden filmin sesini de araçlarının içinden dinledi. Belediye ekipleri tarafından patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapıldı.

HUŞOĞLU, "FİLMİ RADYODAN DİNLEMEK ÇOK GÜZEL"

Bayrampaşa'dan filmi izlemek için geldiklerini söyleyen Fatih Huşoğlu, "Çok güzel bir uygulama. Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İtiraf etmek gerekirse biz Bayrampaşa'dan geldik. Diğer belediyelerimize de inşallah örnek olur. Akşam, bu ortamda ailemizle birlikte keyifli bir gece geçiriyoruz. Normalde alışık olduğumuz kapalı alanlarda sinema izlemekti. Hayatımızda ilk kez açık havada sinema izleme fırsatı bulduk. Koronavirüs nedeniyle aracımızın içindeyiz ama bu bile bize keyif veriyor. Biz geldik, geride kaldık biraz. Ses gelmeyecek diye endişe ederken radyo frekansı üzerinden filmin sesi aracımıza geldi. Çok güzel bir gece geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

TAŞCI, "NORMAL SİNEMADAN FARKI YOK"

Ailesiyle birlikte sinemaya gelen İnci Taşcı, "Çok mutluyum, ailemle birlikte geldim. Film de güzel. Ailemle birlikte izliyoruz. Daha önce bir kere sinemaya gitmiştim. Oradakiyle her şey aynı. Sadece arabanın içinden filmi izliyoruz. Biz yine de çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKELİ, "NOSTALJİK BİR ETKİNLİK"

Açık hava sinemasını nostaljik bir etkinlik olarak gördüğünü söyleyen Fatih Tekeli, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Özellikle pandemi sürecinde uzun süre eve kapandıktan sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak buraya gelmek biraz normalleşmiş hissettirdi. Açık hava sineması çok nostaljik bir şey. Geçmişte kalmış bir uygulama. Fakat bu süreçte de koronavirüsün çok etkisi oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak filmi izliyoruz" dedi.