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Başakşehir'de Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika

Başakşehir'de Ahmet Çalık unutulmadı

22.01.2022 19:36
Başakşehir'de Ahmet Çalık unutulmadı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Başakşehir-Göztepe mücadelesinin 6. dakikasında anıldı.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Başakşehir-Göztepe mücadelesinin 6. dakikasında anıldı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Göztepe mücadelesinde geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Müsabakanın 6. dakikasında reklam panolarında Çalık'ın fotoğrafının yanında 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' ibaresi yer aldı. Öte yandan Başakşehir taraftarı da Çalık için tribünlerde pankart açtı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir'de Ahmet Çalık unutulmadı

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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