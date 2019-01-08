Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Alican Özfesli İmzayı Attı

Başakşehir'de Alican Özfesli İmzayı Attı

44 dakika önce

Başakşehir'de, yeni transfer Alican Özfesli 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Başakşehir'de Alican Özfesli İmzayı Attı, System.String[]
Başakşehir'de, yeni transfer Alican Özfesli 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Başakşehir'de 22 yaşındaki genç futbolcu Alican Özfesli, 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Özfesli sezon sonuna kadar kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:43 Kaynak: İHA

Alican Özfesli, Başakşehir, Spor
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