Başakşehir'de Alican Özfesli İmzayı Attı
44 dakika önce
Başakşehir'de, yeni transfer Alican Özfesli 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Başakşehir
'de, yeni transfer Alican Özfesli
4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Başakşehir'de 22 yaşındaki genç futbolcu Alican Özfesli, 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Özfesli sezon sonuna kadar kiralık olarak Altınordu
forması giymeye devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:43 Kaynak: İHA
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