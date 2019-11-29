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Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı! Yoğun yağmur altında...
6 saat önce
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:56
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