Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı! Yoğun yağmur altında...
Son Dakika Spor Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı! Yoğun yağmur altında... - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı! Yoğun yağmur altında...

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı! Yoğun yağmur altında..., System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.


Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.


Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:56 
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